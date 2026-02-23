PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Bargeld und Schmuck bei Einbruch erbeutet

Marienheide (ots)

Zwischen Donnerstagnachmittag (19. Februar) und Samstagnachmittag sind Unbekannte in ein Einfamilienhaus in der Landwehrstraße eingebrochen. Nachdem die Einbrecher sich über die Terrassentür Zugang zum Haus verschafft hatten, durchwühlten sie das Haus nach Diebesgut. Sie entkamen mit Goldschmuck und Bargeld. Hinweise nimmt die zentrale Ermittlungsgruppe Wohnungseinbruch unter der Telefonnummer 02261 8199-0 oder der E-Mail-Adresse poststelle.oberbergischer-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
Pressestelle
Telefon: 02261/8199-1212
E-Mail: pressestelle.gummersbach@polizei.nrw.de
https://oberbergischer-kreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

