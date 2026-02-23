Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Bargeld und Schmuck bei Einbruch erbeutet

Marienheide (ots)

Zwischen Donnerstagnachmittag (19. Februar) und Samstagnachmittag sind Unbekannte in ein Einfamilienhaus in der Landwehrstraße eingebrochen. Nachdem die Einbrecher sich über die Terrassentür Zugang zum Haus verschafft hatten, durchwühlten sie das Haus nach Diebesgut. Sie entkamen mit Goldschmuck und Bargeld. Hinweise nimmt die zentrale Ermittlungsgruppe Wohnungseinbruch unter der Telefonnummer 02261 8199-0 oder der E-Mail-Adresse poststelle.oberbergischer-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

