Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
POL-GM: Fußgängerin von Auto erfasst
Bergneustadt (ots)
Am 23. Februar (Montag) kam es an der Kreuzung "Königsberger Straße/Hohle Straße/Zum Wiebusch" zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine 68-jährige Fußgängerin aus Bergneustadt schwer verletzt wurde. Die 68-Jährige querte gegen 19:35 Uhr die Königsberger Straße, als sie von dem Toyota einer 36-jährigen Bergneustädterin erfasst wurde und zu Boden stürzte. Die Autofahrerin wollte von der Hohler Straße auf die Königsberger Straße abbiegen, als es zum Zusammenstoß kam. Rettungskräfte brachten die 68-Jährige in ein Krankenhaus.
