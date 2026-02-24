PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Fußgängerin von Auto erfasst

Bergneustadt (ots)

Am 23. Februar (Montag) kam es an der Kreuzung "Königsberger Straße/Hohle Straße/Zum Wiebusch" zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine 68-jährige Fußgängerin aus Bergneustadt schwer verletzt wurde. Die 68-Jährige querte gegen 19:35 Uhr die Königsberger Straße, als sie von dem Toyota einer 36-jährigen Bergneustädterin erfasst wurde und zu Boden stürzte. Die Autofahrerin wollte von der Hohler Straße auf die Königsberger Straße abbiegen, als es zum Zusammenstoß kam. Rettungskräfte brachten die 68-Jährige in ein Krankenhaus.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
Telefon: 02261 8199-1211
E-Mail: pressestelle.gummersbach@polizei.nrw.de
https://oberbergischer-kreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
Alle Meldungen Alle
  • 23.02.2026 – 10:23

    POL-GM: Falsche Polizeibeamte erbeuten Bargeld

    Radevormwald (ots) - Eine 66-Jährige aus Radevormwald erhielt am 16. Februar einen Anruf von einem Mann, der sich als Kriminaloberkommissar ausgab. Der vermeintliche Kommissar teilte ihr mit, dass ihr Vermögen in Gefahr sei und die Polizei es deshalb für einige Tage in Obhut nehmen müsse. Es folgten mehrere Telefonate mit dem falschen Polizisten. Am Mittwoch fuhr die 66-Jährige dann zur Bank, um das Geld abzuholen. ...

    mehr
  • 23.02.2026 – 09:38

    POL-GM: Bargeld und Schmuck bei Einbruch erbeutet

    Marienheide (ots) - Zwischen Donnerstagnachmittag (19. Februar) und Samstagnachmittag sind Unbekannte in ein Einfamilienhaus in der Landwehrstraße eingebrochen. Nachdem die Einbrecher sich über die Terrassentür Zugang zum Haus verschafft hatten, durchwühlten sie das Haus nach Diebesgut. Sie entkamen mit Goldschmuck und Bargeld. Hinweise nimmt die zentrale Ermittlungsgruppe Wohnungseinbruch unter der Telefonnummer ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren