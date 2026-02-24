POL-GM: Fußgängerin von Auto erfasst

Radevormwald (ots) - Eine 66-Jährige aus Radevormwald erhielt am 16. Februar einen Anruf von einem Mann, der sich als Kriminaloberkommissar ausgab. Der vermeintliche Kommissar teilte ihr mit, dass ihr Vermögen in Gefahr sei und die Polizei es deshalb für einige Tage in Obhut nehmen müsse. Es folgten mehrere Telefonate mit dem falschen Polizisten. Am Mittwoch fuhr die 66-Jährige dann zur Bank, um das Geld abzuholen. ...

