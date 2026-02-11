PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Jena mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Verkehrsunfall in Apolda - zwei Fahrzeuge beschädigt

Apolda (ots)

Am gestrigen Dienstag kam es gegen 17:00 Uhr an der Kreuzung Alexanderstraße / Müllerstraße zu einem Verkehrsunfall zwischen einem LKW und einem PKW. Der LKW wollte nach links in die Müllerstraße abbiegen und bremste dementsprechend ab. Ein hinter ihm fahrender PKW setze zum Überholen an, woraufhin es zum Zusammenstoß kam. An beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Polizeiinspektion Apolda
Telefon: 03644 541225
E-Mail: dgl.pi.apolda@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Jena mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Jena
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Jena
Alle Meldungen Alle
  • 11.02.2026 – 13:55

    LPI-J: Öffentlichkeitsfahndung nach vermisster Person

    Weimar/ Weimarer Land (ots) - Eine Einwilligung für die Öffentlichkeitsfahndung durch die Angehörigen (Mutter) liegt vor. Seit Dienstag, dem 03.02.2026 12:00 Uhr wird die 15 Jährige Name: Lhayla Schwanke geb.: 16.02.2010 aus dem Bereich Weimar vermisst. Personenbeschreibung: 164 m groß 54 Kg schwer Schlanke Figur Schwarze Haare Zur Bekleidung liegt nichts vor Weiterhin hat Lhayla eine Tätowierung an den ...

    mehr
  • 11.02.2026 – 10:00

    LPI-J: Gefährlicher Köder

    Saale-Holzland-Kreis (ots) - Dienstagnachmittag meldete eine aufmerksame Bürgerin aus Crossen an der Elster das Auffinden eines mit Schrauben präpariertem Wurststücks. Die hinzugerufene Polizei bestätigte den erschreckenden Verdacht und fand zwei Schrauben in der durch unbekannte Täter ausgelegten Wurst. Wenig später wurde die PI Saale-Holzland erneut durch die 40-jährige Passantin kontaktiert, da sie noch weitere mit Schrauben bestückte Wurststücke aufgefunden hat. ...

    mehr
  • 11.02.2026 – 10:00

    LPI-J: Rempler führt zu Körperverletzung

    Saale-Holzland-Kreis (ots) - Dienstagabend wurden die Beamten der PI Saale-Holzland zu einer Körperverletzung nach Hermsdorf gerufen. Ein 22-jähriger Kunde eines Supermarktes berührte im Vorbeigehen ausversehen einen 39-jährigen Mann. In der Folge schlug dieser dem 22-Jährigen ins Gesicht. Der Täter konnte vor Ort durch die Beamten angetroffen werden. Es stellte sich heraus, dass er unter dem Einfluss von ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren