Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Rempler führt zu Körperverletzung

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Dienstagabend wurden die Beamten der PI Saale-Holzland zu einer Körperverletzung nach Hermsdorf gerufen. Ein 22-jähriger Kunde eines Supermarktes berührte im Vorbeigehen ausversehen einen 39-jährigen Mann. In der Folge schlug dieser dem 22-Jährigen ins Gesicht. Der Täter konnte vor Ort durch die Beamten angetroffen werden. Es stellte sich heraus, dass er unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Ihn erwartet nun eine Anzeige wegen Körperverletzung. Der Geschädigte wurde zur vorsorglichen Untersuchung an den Rettungsdienst übergeben.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell