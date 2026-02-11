PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Doch noch erwischt

Jena (ots)

Dienstagnachmittag meldete ein Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes einer Einkaufpassage im Zentrum von Jena eine aggressive und verhaltensauffällige Person. Die hinzugerufenen Beamten des ID Jena stellten einen 52-jährigen Mann fest, der ihnen bekannt vorkam. Zuvor nahmen die Beamten in einem Drogeriemarkt eine Anzeige zu einem Ladendiebstahl mit flüchtigem Täter auf. Ein Abgleich mit den Bildern der Überwachungskamera ergab, dass es sich um die nun festgestellte Person handelte. Dem Mann wurde aufgrund seines Verhaltens ein Hausverbot durch den Sicherheitsdienst der Einkaufspassage ausgesprochen und er musste diese verlassen. Weiterhin wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Diebstahl eingeleitet. Wenig später meldetet sich der Sicherheitsdienst erneut, da der 52-jährige sich nun rechtswidrig in der Passage aufhielt. Um zu verhindern, dass der Mann sich weiterhin nicht an das Hausverbot hält und aufgrund seines auffälligen Verhaltens wurde er durch die Beamten in Gewahrsam genommen. Ihn erwartet nun eine zusätzliche Anzeige wegen Hausfriedensbruch.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Telefon: 03641- 81 1504
E-Mail: Pressestelle.LPI.Jena@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

