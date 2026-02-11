LPI-J: Frühjahrsputz abgenommen

Weimar/ Weimarer Land (ots) - Dienstagabend meldete eine 23-Jährige aus Weimar-Schöndorf, das sie gerade zwei Personen verfolgt. Diese haben ihr Paket, was durch den Zusteller an der Haustür abgestellt wurde, entwendet. In der Folge gelang es der 23-Jährigen eine Weibliche Person zu stellen. Ihr männlicher Begleiter flüchtete mit dem Fahrrad. Die hinzugerufene Polizei stellte die Personalien der 29-jährigen Täterin fest und durchsuchte sie nach dem gestohlenen Paket. ...

