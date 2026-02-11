LPI-J: Frühjahrsputz abgenommen
Weimar/ Weimarer Land (ots)
In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch verschafften sich unbekannte Täter Zutritt zu einer Terrasse eines Wohnhauses in der Weimarer Westvorstadt. Sie entwendeten Gartenmöbel im Wert von ca. 150 Euro und flüchteten anschließend in unbekannte Richtung. Ein Ermittlungsverfahren wegen Diebstahl wurde eingeleitet.
