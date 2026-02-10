PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Geschwindigkeitskontrolle in Mattstedt

Mattstedt (ots)

Am Montag, den 09.02.2026 wurde in der Zeit von 13:00 bis 21:30 Uhr in Mattstedt eine Geschwindigkeitskontrolle von der Polizei durchgeführt. Die 50-er Zone haben in dieser Zeit 942 Fahrzeuge passiert. Es wurden 11 Verwarngelder und 7 Bußgelder verhängt. Die höchst gemessene Geschwindigkeit betrug an diesem Tag 73 km/h.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Polizeiinspektion Apolda
Telefon: 03644 541225
E-Mail: dgl.pi.apolda@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

