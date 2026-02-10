LPI-J: Geschwindigkeitskontrolle in Mattstedt
Mattstedt (ots)
Am Montag, den 09.02.2026 wurde in der Zeit von 13:00 bis 21:30 Uhr in Mattstedt eine Geschwindigkeitskontrolle von der Polizei durchgeführt. Die 50-er Zone haben in dieser Zeit 942 Fahrzeuge passiert. Es wurden 11 Verwarngelder und 7 Bußgelder verhängt. Die höchst gemessene Geschwindigkeit betrug an diesem Tag 73 km/h.
