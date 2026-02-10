LPI-J: Geschwindigkeitskontrolle in Mattstedt

Weimar/ Weimarer Land (ots) - Am Montagmorgen meldete ein 65-jähriger Mann einen Einbruch in sein Büro in der Weimarer Innenstadt. Die herbeigerufenen Beamten der PI Weimar konnten feststellen, dass unbekannte Täter die Büroräume durchwühlt und Schränke aufgebrochen hatten. Anschließend flüchteten sie mit dem Beutegut im Wert von über 400 Euro in unbekannte Richtung. Im Rahmen des eingeleiteten Ermittlungsverfahrens werden in der Folge weitere Tatumstände ...

