Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Diebstahl an Eingangstür

Weimar/ Weimarer Land (ots)

Dienstagabend meldete eine 23-Jährige aus Weimar-Schöndorf, das sie gerade zwei Personen verfolgt. Diese haben ihr Paket, was durch den Zusteller an der Haustür abgestellt wurde, entwendet. In der Folge gelang es der 23-Jährigen eine Weibliche Person zu stellen. Ihr männlicher Begleiter flüchtete mit dem Fahrrad. Die hinzugerufene Polizei stellte die Personalien der 29-jährigen Täterin fest und durchsuchte sie nach dem gestohlenen Paket. Dieses konnte leider nicht aufgefunden werden. Zur Aufklärung weiterer Tatumstände wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Diebstahl eingeleitet. Der Inhalt des entwendeten Pakets hatte einen Wert von 116 Euro.

