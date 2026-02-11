Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Gestürzt

Weimar/ Weimarer Land (ots)

Dienstagnachmittag ereignete sich in der Westvorstadt von Weimar ein Zusammenstoß zwischen zwei Radfahrern. Ein 37-Jähriger und ein 17-Jähriger fuhren vom Poseckschen Garten in Richtung Humboldtstraße. An einer gerade auf Gelb schaltenden Ampel hielt der 37-Jährige ordnungsgemäß an. Dies bemerkte der zweite Radfahrer scheinbar aus Unachtsamkeit nicht und es kam zum Zusammenstoß. Dabei stürzte der 17-Jährige und zog sich leichte Verletzungen zu. Zur weiteren Behandlung wurde er durch den Rettungsdienst in ein Klinikum gefahren. Der 37-jährige Radfahrer blieb unverletzt.

