Polizei Coesfeld

POL-COE: Olfen, Funnenkamp, Mozartweg, Steverstraße

hochwertiges Werkzeug aus Firmenfahrzeugen entwendet - Zeugen gesucht!

Coesfeld (ots)

Bislang unbekannte Täter brachen in der Nacht von Montag auf Dienstag in mindestens zwei Firmenfahrzeuge in Olfen auf dem Funnenkamp und auf der Steverstraße in Olfen ein und entwendeten hochwertiges Werkzeug. Ein weiteres Fahrzeug auf dem Mozartweg versuchten die Täter zu öffnen, hier gelang ihnen das Eindringen jedoch nicht. Eine Videoaufzeichnung an dieser Örtlichkeit zeigt zwei männliche Personen gegen 03.56 Uhr an dem angegangenem Firmenfahrzeug.

Hinweise bitte an die Polizei in Lüdinghausen unter 02591-7930.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell