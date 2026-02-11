Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Glück im Unglück

Jena (ots)

Dienstagmittag meldete eine aufmerksame Bürgerin, dass sie aus der Ferne im Bereich des Jenzig in Jena einen abgestürzten Gleitschirmflieger gesehen hat. Es stellte sich heraus, dass der 42-jährige Sportler fast zeitgleich ebenfalls den Notruf gewählt hatte. Die hinzugerufene Berufsfeuerwehr konnte den Verunfallten vor Ort feststellen. Als Folge des Absturzes erlitt er Verletzungen, weshalb er zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gefahren wurde. Nach aktuellem Ermittlungsstand, handelt es sich um einen Freizeitunfall ohne strafrechtliche Relevanz.

