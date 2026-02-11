LPI-J: Zusammenstoß mit Schulbus
Saale-Holzland-Kreis (ots)
Dienstagmorgen kam es in Stadtroda zu einem Zusammenstoß zwischen einem Schulbus und einem PKW. Ein 57-jähriger PKW-Fahrer befuhr die Straße Unterm Markt in Richtung Herrenstraße, als ihm an einer Engstelle ein Schulbus entgegenkam. Aufgrund der geringen Fahrbahnbreite touchierten sich beide Fahrzeuge. Glücklicherweise wurde bei dem Zusammenstoß niemand verletzt und beide Fahrzeuge konnten ihre Fahrt fortsetzten. An beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von bisher unbekannter Höhe.
Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell