Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Ladendiebstahl und Flaschenwurf

Jena (ots)

Dienstagabend kam es in der Jenaer Innenstadt zu einem Ladendiebstahl in einem Drogeriemarkt. Der 52-jährige Täter entwendete ein Radio. Durch die hinzugerufene Polizei wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Diebstahl eingeleitet. Wenig später kamen die Beamten des ID Jena erneut zum Einsatz. Diesmal randalierte der zuvor gestellte Ladendieb in einer Bank indem er Flaschen warf und herumschrie. Aufgrund des emotional aufgewühlten zustand sowie einem Alkoholwert von 1,74 Promille wurde der Mann durch den hinzugezogenen Rettungsdienst einer ärztlichen Versorgung zugeführt.

