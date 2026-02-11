LPI-J: Gefährlicher Köder
Saale-Holzland-Kreis (ots)
Dienstagnachmittag meldete eine aufmerksame Bürgerin aus Crossen an der Elster das Auffinden eines mit Schrauben präpariertem Wurststücks. Die hinzugerufene Polizei bestätigte den erschreckenden Verdacht und fand zwei Schrauben in der durch unbekannte Täter ausgelegten Wurst. Wenig später wurde die PI Saale-Holzland erneut durch die 40-jährige Passantin kontaktiert, da sie noch weitere mit Schrauben bestückte Wurststücke aufgefunden hat. Es wurde ein Ermittlungsverfahren zur Aufklärung der Tatumstände eingeleitet.
