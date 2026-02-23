Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Falsche Polizeibeamte erbeuten Bargeld

Radevormwald (ots)

Eine 66-Jährige aus Radevormwald erhielt am 16. Februar einen Anruf von einem Mann, der sich als Kriminaloberkommissar ausgab. Der vermeintliche Kommissar teilte ihr mit, dass ihr Vermögen in Gefahr sei und die Polizei es deshalb für einige Tage in Obhut nehmen müsse. Es folgten mehrere Telefonate mit dem falschen Polizisten. Am Mittwoch fuhr die 66-Jährige dann zur Bank, um das Geld abzuholen. Trotz ausdrücklicher Nachfrage der Bankmitarbeiterin, gab die 66-Jährige an, das Geld für Renovierungsarbeiten zu brauchen. Am Mittwochabend holte dann ein etwa 35-Jahre alter Mann das Geld bei der Seniorin in der Nähe der Ortschaft Altenhof ab.

