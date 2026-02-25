Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Verkehrsunfall in der Gummersbacher Innenstadt

Gummersbach (ots)

Am Dienstagnachmittag (24. Februar, 15:10 Uhr) kam es auf der Brückenstraße in Gummersbach zu einem Verkehrsunfall, bei dem zwei Autofahrerinnen aus Gummersbach leicht verletzt wurden. Eine 69-Jährige fuhr mit ihrem Golf auf dem linken Fahrstreifen der zweispurigen Brückenstraße in Richtung der "Westtangente". Als sie den Fahrstreifen wechselte, kam es zum Zusammenstoß mit dem Polo einer 62-Jährigen, welche in gleicher Richtung, auf dem rechten Fahrstreifen unterwegs war. In der Folge kam der Polo nach rechts von der Fahrbahn ab, kollidierte mit einem Metallzaun und kippte schließlich auf die linke Fahrzeugseite. Die Gummersbacherinnen wurden zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht, ihre Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Brückenstraße, in Fahrtrichtung "Westtangente", musste für die Dauer der Unfallaufnahme gesperrt werden und konnte nach etwa 90 Minuten wieder für den Verkehr freigegeben werden. Der Verkehrsunfall ereignete sich unweit der Einmündung zur "Hohe Straße".

