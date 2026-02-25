PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Verkehrsunfall in der Gummersbacher Innenstadt

POL-GM: Verkehrsunfall in der Gummersbacher Innenstadt
  • Bild-Infos
  • Download

Gummersbach (ots)

Am Dienstagnachmittag (24. Februar, 15:10 Uhr) kam es auf der Brückenstraße in Gummersbach zu einem Verkehrsunfall, bei dem zwei Autofahrerinnen aus Gummersbach leicht verletzt wurden. Eine 69-Jährige fuhr mit ihrem Golf auf dem linken Fahrstreifen der zweispurigen Brückenstraße in Richtung der "Westtangente". Als sie den Fahrstreifen wechselte, kam es zum Zusammenstoß mit dem Polo einer 62-Jährigen, welche in gleicher Richtung, auf dem rechten Fahrstreifen unterwegs war. In der Folge kam der Polo nach rechts von der Fahrbahn ab, kollidierte mit einem Metallzaun und kippte schließlich auf die linke Fahrzeugseite. Die Gummersbacherinnen wurden zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht, ihre Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Brückenstraße, in Fahrtrichtung "Westtangente", musste für die Dauer der Unfallaufnahme gesperrt werden und konnte nach etwa 90 Minuten wieder für den Verkehr freigegeben werden. Der Verkehrsunfall ereignete sich unweit der Einmündung zur "Hohe Straße".

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
Telefon: 02261 8199-1211
E-Mail: pressestelle.gummersbach@polizei.nrw.de
https://oberbergischer-kreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
Alle Meldungen Alle
  • 24.02.2026 – 10:01

    POL-GM: Minibagger gestohlen

    Lindlar (ots) - Zwischen dem 19. Februar, 15:50 Uhr, und dem 23. Februar (Montag, 13:15 Uhr) stahlen Unbekannte einen Minibagger vom Gelände eines Steinbruchs in der Brungerststraße. Bei dem Minibagger handelt es sich um das Modell "303.5ECR" des Herstellers Caterpillar. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat Wipperfürth unter der Telefonnummer 02261 8199-0 oder der E-Mail-Adresse poststelle.oberbergischer-kreis@polizei.nrw.de entgegen. Rückfragen von Pressevertretern ...

    mehr
  • 24.02.2026 – 10:01

    POL-GM: Fußgängerin von Auto erfasst

    Bergneustadt (ots) - Am 23. Februar (Montag) kam es an der Kreuzung "Königsberger Straße/Hohle Straße/Zum Wiebusch" zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine 68-jährige Fußgängerin aus Bergneustadt schwer verletzt wurde. Die 68-Jährige querte gegen 19:35 Uhr die Königsberger Straße, als sie von dem Toyota einer 36-jährigen Bergneustädterin erfasst wurde und zu Boden stürzte. Die Autofahrerin wollte von der Hohler ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren