Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Auffahrunfall auf der Leppestraße

Marienheide (ots)

Gegen 7 Uhr am Montagmorgen (23. Februar) waren ein 40-jähriger Wipperfürther und ein 58-Jähriger aus Marienheide mit ihren Autos auf der Leppestraße (L97) von Untererlinghagen in Richtung Karlsthal unterwegs. Als eine Rotte Wildschweine die Fahrbahn querte, bremste der 58-Jährige seinen VW ab. In der Folge fuhr der 40-Jährige mit seinem Sprinter auf das Heck des Vorausfahrenden auf. Durch den Verkehrsunfall wurden die beiden Autofahrer leicht verletzt und von Rettungskräften in ein Krankenhaus gebracht. Die beteiligten Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Für die Dauer der Unfallaufnahme musste die Straße voll gesperrt werden. Ausgelaufene Betriebsstoffe wurden durch die Feuerwehr abgestreut.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell