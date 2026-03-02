PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-BN: Polizeiliche Kriminalstatistik 2025: Deutlicher Kriminalitätsrückgang in Bonn und der Region

Bonn (ots)

Heute (02.03.2026) haben Polizeipräsident Frank Hoever und Leitender Kriminaldirektor Klaus Zimmermann die Polizeiliche Kriminalstatistik 2025 für den Zuständigkeitsbereich der Bonner Polizei vorgestellt.

Im vergangenen Jahr ist die Zahl der Straftaten in Bonn und der Region deutlich zurückgegangen. "Sehr erfreulich ist zudem, dass insbesondere auch die Fallzahlen in den Bereichen der Gewalt- und Straßenkriminalität rückläufig sind. Dies ist das Ergebnis der engagierten Arbeit meiner Kolleginnen und Kollegen, denen ich an dieser Stelle für ihren unermüdlichen Einsatz rund um die Uhr ausdrücklich danke", kommentierte Polizeipräsident Frank Hoever die Veröffentlichung der Kriminalstatistik.

Ausführliche Informationen zur Kriminalitätsentwicklung im Zuständigkeitsbereich der Bonner Polizei finden Sie im Anhang als Download oder auf https://bonn.polizei.nrw/statistiken-der-polizei-bonn.

Rückfragen bitte an:

Polizei Bonn
Pressestelle
Telefon: 0228 - 1510-21
Fax: 0228-151202
https://bonn.polizei.nrw

Folgen Sie für aktuelle Informationen gerne unserem WhatsApp-Kanal:
https://t1p.de/v1grf

Original-Content von: Polizei Bonn, übermittelt durch news aktuell

