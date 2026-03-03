Polizei Bonn

POL-BN: Demonstration mit Aufzug in Bonn am Donnerstag, 05.03.2026

Bonn (ots)

Am Donnerstag (05.03.2026) findet in der Bonner Innenstadt eine Demonstration mit dem Thema "Protestkundgebung gegen das Wehrdienstgesetz" statt. Der Veranstalter rechnet mit bis zu 1.000 Teilnehmern, die sich ab 11 Uhr auf der Grünfläche an der Poppelsdorfer Allee versammeln. Nach einer Auftaktkundgebung bewegt sich ab ca. 11:30 Uhr ein Demonstrationszug auf folgendem Weg durch die Stadt:

Baumschulallee, Endenicher Allee, Wegelerstraße, Beringstraße, Königstraße, Bonner Talweg, Loestraße, Prinz-Albert-Straße, Südunterführung, Maximilianstraße, Poststraße, Münsterplatz, Remigiusstraße, Marktplatz, Stockenstraße.

Die Demonstration endet voraussichtlich gegen 15 Uhr mit einer Abschlusskundgebung vor dem Universitätsgebäude am Hofgarten. Für die Dauer des Aufzuges muss mit vorübergehenden Verkehrsbeeinträchtigungen gerechnet werden. Die Bonner Polizei wird die Versammlung begleiten.

