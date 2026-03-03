PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Bonn mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Bonn

POL-BN: Demonstration mit Aufzug in Bonn am Donnerstag, 05.03.2026

Bonn (ots)

Am Donnerstag (05.03.2026) findet in der Bonner Innenstadt eine Demonstration mit dem Thema "Protestkundgebung gegen das Wehrdienstgesetz" statt. Der Veranstalter rechnet mit bis zu 1.000 Teilnehmern, die sich ab 11 Uhr auf der Grünfläche an der Poppelsdorfer Allee versammeln. Nach einer Auftaktkundgebung bewegt sich ab ca. 11:30 Uhr ein Demonstrationszug auf folgendem Weg durch die Stadt:

Baumschulallee, Endenicher Allee, Wegelerstraße, Beringstraße, Königstraße, Bonner Talweg, Loestraße, Prinz-Albert-Straße, Südunterführung, Maximilianstraße, Poststraße, Münsterplatz, Remigiusstraße, Marktplatz, Stockenstraße.

Die Demonstration endet voraussichtlich gegen 15 Uhr mit einer Abschlusskundgebung vor dem Universitätsgebäude am Hofgarten. Für die Dauer des Aufzuges muss mit vorübergehenden Verkehrsbeeinträchtigungen gerechnet werden. Die Bonner Polizei wird die Versammlung begleiten.

Rückfragen bitte an:

Polizei Bonn
Pressestelle
Telefon: 0228 - 1510-20 bis 23
Fax: 0228-151202
https://bonn.polizei.nrw

Folgen Sie für aktuelle Informationen gerne unserem WhatsApp-Kanal:
https://t1p.de/v1grf

Original-Content von: Polizei Bonn, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Bonn mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Bonn
Weitere Meldungen: Polizei Bonn
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren