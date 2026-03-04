Polizei Bonn

POL-BN: Bonn-Brüser Berg: Dreiste Telefonbetrüger ergaunern mit Schockanruf Goldmünzen - Polizei fahndet nach unbekannten Tatverdächtigen

Bonn (ots)

Eine 72-jährige Frau aus Bonn-Brüser Berg ist am 03.03.2026 Opfer von Telefonbetrügern geworden. Bei einem sogenannten Schockanruf hatten die Betrüger bei der Geschädigten angerufen und berichtet, dass ihre Tochter einen schweren Verkehrsunfall verursacht habe. Um eine Untersuchungshaft zu vermeiden sei die Zahlung einer Kaution in Höhe eines hohen fünfstelligen Geldbetrages erforderlich.

Die schockierte Angerufene suchte daraufhin Goldmünzen im Gesamtwert von mehreren zehntausend Euro zusammen und begab sich auf Anweisung der Betrüger fußläufig in Richtung der vermeintlichen Wohnanschrift des Unfallopfers in der Fahrenheitstraße in Bonn. Hier habe sich ein Mann aus unbekannter Richtung genähert und als Vater des verunfallten Kindes vorgestellt. Nach der Übergabe der Goldmünzen entfernte sich der Betrüger fußläufig in Richtung des Bundesverteidigungsministeriums.

Der Mann konnte von der Geschädigten wie folgt beschrieben werden:

Männlich, ca. 30 Jahre alt, ca. 170-175 cm groß, korpulente Figur, dunkle Haare, glattrasiertes Gesicht, helle große Augen, auffällig breiter Kopf, weißes T-Shirt mit tieferem Rundhalsausschnitt, dunkle Jacke aus Stoff

Wer Angaben zur Identität der Person oder weitere Hinweise zum Tatgeschehen geben kann, setzt sich bitte mit dem Kriminalkommissariat 24 unter der Rufnummer 0228 15-0 oder per E-Mail unter KK24.Bonn@polizei.nrw.de in Verbindung. Die Polizei Bonn warnt:

Betrüger geben sich als Polizisten aus und berichten bei Schockanrufen von Verkehrsunfällen, die Ihnen nahestehende Personen verschuldet haben sollen.

Seien Sie misstrauisch bei allen Anrufen - gesundes Misstrauen ist nicht unhöflich. Rufen Sie Ihren vermeintlichen Verwandten unter einer Ihnen bekannten Nummer zurück und vergewissern Sie sich, ob tatsächlich eine Notlage vorliegt. Machen Sie am Telefon keine Angaben zu Ihren familiären oder finanziellen Verhältnissen. Die richtige Polizei befragt Sie am Telefon nicht nach Bargeld oder Wertgegenständen, die Sie zu Hause oder auf einer Bank haben - auch nicht im Rahmen von dringenden Ermittlungen. Händigen Sie niemals Geld oder Wertgegenstände an Unbekannte aus. Beenden Sie das Telefonat: Legen Sie den Hörer einfach auf oder drücken Sie die entsprechende Taste am Telefon. Informieren Sie sofort die Polizei über 110, indem Sie nach dem Auflegen selbst den Notruf der Polizei wählen. Vertrauen Sie sich zudem Angehörigen oder Bekannten an.

Die Seniorenberatung der Bonner Polizei bietet Betroffenen und deren Familienangehörigen nach einem solchen Vorfall eine Beratung in einem persönlichen Gespräch und bei Bedarf weiterführendes Informationsmaterial an. Rufen Sie gerne unsere Präventionsdienststelle unter 0228 15-7617 oder 0228 15-7676 an oder schreiben Sie eine E-Mail an seniorenberatung.bonn@polizei.nrw.de.

