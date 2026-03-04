Polizei Bonn

POL-BN: Königswinter: Jugendlicher von Personengruppe attackiert - Polizei ermittelt wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung und Nötigung gegen mehrere Tatverdächtige - Ermittlungen dauern an

Bonn/Königswinter (ots)

Nach einem Angriff auf einen 14-jährigen Jugendlichen am Freitag, den 23.01.2026, in Königswinter-Thomasberg ermittelt die Bonner Polizei in enger Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft Bonn gegen mehrere Tatverdächtige.

Nach dem derzeitigen Ermittlungsstand wurde der 14-Jährige am Abend des 23.01.2026, gegen 20:15 Uhr, im Bereich eines Sportplatzes an der Straße "Am Limperichsberg" von einer Personengruppe umringt. Aus dieser Gruppierung heraus wurde der 14-Jährige attackiert, geschlagen und zu erniedrigenden Handlungen genötigt. Zuvor war der Jugendliche unter einem Vorwand an den Ort gelockt worden. Er erlitt bei dem Angriff leichte Verletzungen.

Nachdem das Geschehen am 24.01.2026 durch den Jugendlichen angezeigt wurde, übernahm umgehend das auf die Bearbeitung von Jugendkriminalität spezialisierte Kriminalkommissariat 14 der Bonner Polizei die weiteren Ermittlungen. Diese werden in enger Abstimmung mit der Bonner Staatsanwaltschaft geführt und richten sich gegen mehrere Tatverdächtige.

Die Ermittlungen zu weiteren Beteiligten und zu den Hintergründen der Tat sowie die Klärung der jeweiligen Tatbeteiligungen der identifizierten Verdächtigen sind derzeit noch nicht abgeschlossen.

Die Attacke auf den 14-Jährigen wurde aus der Gruppierung heraus gefilmt und das Video wurde in sozialen Netzwerken geteilt. Auch zu der Herstellung und Verbreitung dieses Videos dauern die polizeilichen Recherchen derzeit noch an.

Nach der Einbindung des Kriminalkommissariats Kriminalprävention/Opferschutz durch die zuständigen Ermittler erfolgten durch die Berater Kontaktaufnahmen mit der Familie des 14-Jährigen sowie mit dessen Schule.

Hinweis:

Unter Berücksichtigung der aktuell noch laufenden Ermittlungen können über die in dieser Meldung enthaltenen Informationen hinaus derzeit keine weiteren Angaben gemacht werden.

