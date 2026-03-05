POL-BN: Demonstration mit Aufzug in Bonn am Samstag, 07.03.2026
Bonn (ots)
Am Samstagabend (07.03.2026) findet ab 20:00 Uhr in der Bonner Innenstadt eine Demonstration mit dem Thema "Vorabenddemonstration zum 08. März, dem Weltfrauentag" statt. Der Veranstalter rechnet mit bis zu 600 Teilnehmenden bei dem Demonstrationszug, der sich nach der Auftaktkundgebung am Friedensplatz auf folgendem Weg durch die Stadt bewegen wird:
Friedensplatz, Wilhelmstraße, Oxfordstraße, Berliner Platz, Bornheimer Straße, Heerstraße, Wolfstraße, Breitestraße, Oxfordstraße, Bertha-von-Suttner-Platz, Wenzelgasse, Friedrichstraße, Friedensplatz
Die Demonstration endet voraussichtlich gegen 23:00 Uhr. Während der Versammlung kann es entlang der Aufzugsstrecke zu Verkehrsbeeinträchtigungen kommen. Die Bonner Polizei wird die Versammlung begleiten.
