Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 260301 - 0274 Frankfurt - Westend: Verkehrsunfall nach Fluchtversuch

Frankfurt (ots)

(ha) Polizisten stoppten am Freitagnachmittag (27. Februar 2026) einen Autofahrer, welcher unter anderem unter Betäubungsmitteleinfluss und ohne Führerschein fuhr. Bei seinem Fluchtversuch verunfallte er, wobei er sich nicht verletzte.

Die Beamten bemerkten den 30-jährigen Mann, zunächst gegen 16:25 Uhr im Bereich der Friedrich-Ebert-Anlage, da er einen PKW mit entstempeltem Kennzeichen fuhr. Noch bevor sie ihn einer Kontrolle unterziehen konnten, versuchte er durch den dichten Berufsverkehr zu flüchten. Nach mehreren Fahrspurwechseln bog er durch ein rasantes Abbiegemanöver in eine Grundstückseinfahrt ein, dabei verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug und kollidierte frontal mit einem geparkten PKW. Die Polizisten nutzen diesen Moment für die Festnahme, der 30-jährige Fahrer hatte sich nicht verletzt.

Im Zuge der darauffolgenden Ermittlungen stellte sich heraus, dass er über keine gültige Fahrerlaubnis verfügt und mutmaßlich unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Außerdem war sein Fahrzeug nicht für den Straßenverkehr zugelassen.

