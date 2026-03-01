Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 260301 - 0273 Frankfurt - Hausen/Zeilsheim/Sachsenhausen. Drei Trickdiebstähle mit demselben Modus Operandi

Frankfurt (ots)

(ha) Am Wochenende (27/28. Februar 2026) ereigneten sich in drei Frankfurter Stadtteilen insgesamt drei Trickdiebstähle, bei welchen jedes Mal dieselbe Tatbegehungsweise verwendet wurde.

Eine 93-jährige Dame wurde am Freitagmorgen gegen 12:30 Uhr von einer unbekannten Frau, die kurz zuvor aus einem wartenden Auto gestiegen war, im Bereich der Pfannmüllerstraße in ein Gespräch verwickelt. Sie suggerierte ihr eine Goldkette schenken zu wollen, welche sie der Geschädigten auch anlegte. Danach begab sie sich in den wartenden Wagen und die beiden Diebe (Tatverdächtige sowie ihr Fahrer) fuhren davon. Die Geschädigte merkte erst zu einem späteren Zeitpunkt, dass ihre echte Goldkette, welche sie ursprünglich trug gestohlen wurde und sie nun nur noch die nahezu wertlose Kette welche ihr angelegt wurde trug.

Dieselbe Masche nutzten zwei Tatverdächtige, bei denen es sich mutmaßlich um dieselben wie zuvor handeln könnte gegen 17:30 Uhr bei einer 58-jährigen Frankfurterin in der Mailänder Straße. Nach einem kurzen Gespräch legte die Tatverdächtige auch ihr eine Goldkette um, kurz darauf verschwanden die beiden wieder in einem Fahrzeug. Auch in diesem Fall bemerkte die Geschädigte erst einige Augenblicke später, dass ihre eigene Goldkette danach fehlte.

Die beiden Tatverdächtigen können wie folgt beschrieben werden:

Die Frau: ca. 60-65 Jahre alt, kräftige Statur, mittelblondes maximal schulterlanges Haar, ungepflegtes Erscheinungsbild; langärmliges Oberteil, Rock

Der Mann: ca. 35-45 Jahre alt, kräftige Statur dunkelblonde/braune kurze Haare

Sachdienliche Hinweise nimmt das zuständige Polizeirevier unter der Rufnummer 069 / 755 11100, 069 / 755 10800 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen

Zu einer dritten Tat kam es dann noch am Samstagmorgen (28. Februar 2026). Hier nutzten zwei Männer die hier beschriebene Masche, sie agierten diesmal aus einem Fahrzeug heraus. Sie sprachen einen 71-jährigen Mann in der West-Höchster-Straße an. Als er sich in das Fahrzeuginnere lehnte, legten sie ihm eine Kette an. Der Mann verneinte dies und gab die Kette zurück, woraufhin die Männer sich entfernten. Es gelang ihnen trotzdem ihm seinen Ehering, sowie seine ursprünglich getragene Kette zu entwenden, dies bemerkte er erst später.

Die beiden Tatverdächtigen können wie folgt beschrieben werden:

1.Mann: ca. 20-25 Jahre alt, schlanke Statur, dunkle kurze Haare, dunkler Bart, sprach mit deutlichem Akzent; trug ein T-Shirt oder kurzärmliches Oberteil

2. Mann: ca. 20-25 Jahre alt, kräftige Statur, kurze schwarze Haare, kein Bart

Sachdienliche Hinweise können unter der Rufnummer 069 / 11700 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle übermittelt werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell