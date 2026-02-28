Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 260228 - 0270 Frankfurt - Sachsenhausen: Festnahme nach Sachbeschädigung an Wahlplakaten und verfassungsfeindlichen Ausrufen

Frankfurt (ots)

(ha) Polizeibeamte nahmen am gestrigen Freitagabend (27. Februar 2026) einen Mann fest, der zuvor zwei Wahlplakate abgerissen und angezündet haben soll. Dabei soll er auch einen verfassungsfeindlichen Ausruf getätigt haben.

Die Tat ereignete sich gegen 21:10 Uhr in der Hohlbeinstraße. Zeugen meldeten den besagten Sachverhalt bei der Polizei. Umgehend eintreffende Beamte nahmen den stark alkoholisierten 47-Jährigen fest, der sich noch in Tatortnähe befand. Die Zeugen hatten das Feuer, welches sich an den Wahlplakaten gebildet hatte zu diesem Zeitpunkt bereits ausgetreten.

Der Beschuldigte, welcher einen Atemalkoholwert von annähernd 3 Promille aufwies, wurde zwecks Ausnüchterung in die Haftzellen gebracht.

