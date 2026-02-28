PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 260228 - 0268 Frankfurt
Eckenheim: Vermisstenmeldung

POL-F: 260228 - 0268 Frankfurt / Eckenheim: Vermisstenmeldung
Frankfurt (ots)

(ha) Seit Mittwoch (25.Februar.2026) wird die 52-jährige Gülderen U. aus Frankfurt / Eckenheim vermisst.

Frau U. ist bedingt orientiert und möglicherweise nicht in der Lage zu ihrer Wohnung zurück zu finden.

Sie kann wie folgt beschrieben werden:

Ca. 170cm groß, ca. 110 Kilogramm schwer, dunkle, Nackenlange Haare, kaum noch Zähne vorhanden

Hinweise nimmt das 12. Polizeirevier in Frankfurt unter 069/755-11200 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Frankfurt am Main
Pressestelle
Adickesallee 70
60322 Frankfurt am Main
Telefon: 069 / 755-82110 (CvD)
Fax: 069 / 755-82009
E-Mail: pressestelle.ppffm@polizei.hessen.de
Homepage Polizeipräsidium Ffm.: http://www.polizei.hessen.de/ppffm



Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell

