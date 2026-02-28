Polizeipräsidium Frankfurt am Main
POL-F: 260228 - 0268 Frankfurt
Eckenheim: Vermisstenmeldung
Frankfurt (ots)
(ha) Seit Mittwoch (25.Februar.2026) wird die 52-jährige Gülderen U. aus Frankfurt / Eckenheim vermisst.
Frau U. ist bedingt orientiert und möglicherweise nicht in der Lage zu ihrer Wohnung zurück zu finden.
Sie kann wie folgt beschrieben werden:
Ca. 170cm groß, ca. 110 Kilogramm schwer, dunkle, Nackenlange Haare, kaum noch Zähne vorhanden
Hinweise nimmt das 12. Polizeirevier in Frankfurt unter 069/755-11200 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.
