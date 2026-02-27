Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 260227- 0266 Frankfurt- Bahnhofsgebiet: Mehrere Raubstraftaten im Bahnhofsviertel

Frankfurt (ots)

(ki) In der Zeit von Mittwoch (25. Februar 2026) bis zum gestrigen Donnerstag (26. Februar 2026) ereigneten sich zwei Raubstraftaten im Bahnhofsgebiet.

In einer Drogenhilfseinrichtung in der Moselstraße raubten zwei bislang unbekannte Männer gegen 23:00 Uhr einen 19-Jährigen unter Vorhalt eines Messers aus und entwendeten hierbei 20 EUR.

"Nimm nicht mehr, als du brauchst." Diesen Grundsatz verfolgte ein 25-Jähriger bei seinen Raubstraftaten. Am Donnerstagmorgen gegen 04:00 Uhr betrat er mit einem Messer in der Hand einen Kiosk in der Moselstraße, nahm sich zwei Flaschen Bier. Durch den Mitarbeiter auf das noch ausstehende Zahlen der Kaltgetränke angesprochen erhob er drohend sein Messer und floh. Etwa 30 Minuten später betrat der offensichtlich weiterhin durstige Räuber erneut die Geschäftsräume mit dem Messer in der Hand, nahm sich erneut zwei Flaschen Bier und verließ den Kiosk. Gegen 11:00 Uhr wiederholte sich das Vorgehen erneut. Nun reichte es dem Kioskbesitzer und er erstattete Anzeige. Das Erinnerungsvermögen eines Fahnders der Frankfurter Polizei wurde dem Räuber zum Verhängnis, der 25-Jährige konnte auf Grund von vorliegenden Videoaufzeichnungen inzwischen identifiziert werden.

