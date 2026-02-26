PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 260226 - 0263 Frankfurt- Sachsenhausen: Einbrecher festgenommen

Frankfurt (ots)

(ma) Am Mittwoch (25. Februar 2026) nahm die Polizei einen Einbrecher fest, der mit einem zuvor entwendeten E-Bike unterwegs war.

Nach aktuellen Erkenntnissen brach der 39-jährige Mann in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch (24. auf 25. Februar 2026) in ein Kellerabteil eines Mehrfamilienhauses in der Gartenstraße ein und entwendete ein hochwertiges E-Bike sowie Werkzeuge.

Im Rahmen der Fahndung erblickte eine aufmerksame Streife den Mann mit dem entwendeten Fahrrad und nahm ihn fest.

Er wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß gesetzt. Das Fahrrad konnte dem Besitzer wieder übergeben werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell

