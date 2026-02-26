Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 260226 - 0261 Frankfurt - Nordend-Ost: Vermisste Person

Frankfurt (ots)

(rü) Seit Mittwoch (25. Februar 2026) gegen 20:00 Uhr wird die 12-jährige Cheja-Bisarka C. vermisst. Letztmalig wurde sie an der Shell Tankstelle in der Friedberger Landstraße gesehen.

Sie kann wie folgt beschrieben werden:

Ein dem Alter entsprechendes Erscheinungsbild, ca. 150 cm groß, eine schlanke Statur und ein mitteleuropäisches Erscheinungsbild. Sie trägt dunkle, hüftlange, glatte Haare, meist linksseitig zum Zopf zusammengebunden. Zuletzt war sie mit einer dunkelgrauen Jacke, einer beigen Bluse, einer grauen Jeans sowie weißen Adidas Turnschuhen mit schwarzen Streifen bekleidet.

Ein Bild der Vermissten kann unter folgendem Link eingesehen werden:

https://www.polizei.hessen.de/vermisste-personen/12-jaehrige-cheja-bisarka-gesucht

Wer Hinweise zum Aufenthaltsort geben kann, wird gebeten, sich an die Kriminalpolizei Frankfurt am Main unter 069/755-51199 oder jede andere Polizeidienststelle zu wenden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell