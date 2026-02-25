Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 260225 - 0260 Frankfurt - Rödelheim: Diebstahl mit Goldkettentrick - Zeugenaufruf

Frankfurt (ots)

(ma) Am Dienstagvormittag (24. Februar 2026) erbeutete ein Gaunerpärchen eine hochwertige Goldkette. Die Polizei sucht nun Zeugen und warnt vor dieser Methode.

Nach bisherigen Erkenntnissen befand sich eine 48-jährige Frau gegen 10:30 Uhr fußläufig im Bereich des Langer Wegs bzw. der Strubbergstraße, als sie aus einem Fahrzeug heraus nach dem Weg gefragt wurde.

Der männliche Täter bat die Frau darum, ihm auf seinem Handy das nächstgelegene Krankenhaus heraus zu deuten. Die 48-jährige Frau kam der Aufforderung nach, während ihr die zweite Täterin aus dem grauen Fahrzeug heraus überschwänglich "dankte", indem sie der Frau eine Goldkette umlegte, einen Ring und einen 10-Euro-Schein schenkte.

Anschließend fuhr das Diebespaar davon und die 48-Jährige bemerkte, dass ihre hochwertige Goldkette fehlte und sie lediglich die "geschenkte", minderwertige Kette noch um den Hals trug.

Die Täter werden beschrieben, wie folgt:

Täter:

Männlich, 40-45 Jahre, osteuropäisches Erscheinungsbild, kräftig-muskulöse Statur, dunkelbraunes, mittellanges lockiges Haar, Schnurrbart; bekleidet mit einem grauen Langarmhemd; sprach mit osteuropäischem Akzent

Täterin:

Weiblich, 40-45 Jahre, osteuropäisches Erscheinungsbild, schlank, blaue Augen; trug ein beiges Kopftuch und ein dunkelrotes Kleid mit weißen Punkten und Blättern; sprach ebenfalls mit osteuropäischem Akzent

Sie nutzten ein graues Fahrzeug.

Die Polizei bittet Zeugen, die den Sachverhalt beobachtet haben oder Angaben zu den flüchtigen Tätern machen können, sich zu Geschäftszeiten bei der Polizei unter der 069 / 755 - 41299 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

Zudem warnt die Polizei vor Trickbetrügern, die vorgeben, Hilfe zu benötigen und beispielsweise nach dem Weg fragen. Hierbei werden Ablenkungsmanöver, wie das Vorzeigen einer Karte oder das Eintippen einer Adresse in ein Handy genutzt, um anschließend im Rahmen eines angeblichen Dankeschöns ihre Opfer zu bestehlen. Bleiben Sie in solchen Situationen sensibel. Wahren Sie Abstand und lassen Sie keine fremden Personen zu nah an sich heran.

