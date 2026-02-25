PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Frankfurt am Main mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 260225 - 0259 Frankfurt - Nordweststadt: Maximalhöhe falsch eingeschätzt - Sattelzug unter Brücke verkeilt

Frankfurt (ots)

(la) Am gestrigen Dienstag (24. Februar 2026) verkeilte sich in den Abendstunden ein Sattelzug unterhalb einer Brücke auf der Rosa-Luxemburg-Straße. Die darauffolgenden Maßnahmen zogen sich bis in die Nacht hinein.

Der betroffene LKW-Fahrer befuhr mit seinem Sattelzug gegen 18:30 Uhr die Rosa-Luxemburg-Straße in Fahrtrichtung Norden und beabsichtigte auf Höhe des Nordwestzentrums die dortige Baustelle zu passieren. Auf dem Auflieger des Fahrzeugs befanden sich zwei weitere, fabrikneue Sattelzugmaschinen.

Trotz vorhandener Beschilderung, die auf eine maximal zulässige Höhe von 4,20 Meter hinweist, versuchte der Fahrer, den aufgrund der Ladung fast 4,50 Meter hohen LKW unter der Brücke hindurchzusteuern. Auf halbem Weg bemerkte er jedoch die Unmöglichkeit seines Vorhabens und versuchte, den LKW zurückzusetzen, wodurch sich die Ladung nun unter der Brücke verkeilte und das Fahrzeug weder vor- noch zurückbewegt werden konnte.

Während der Fahrzeugverkehr durch die Baustelle umgeleitet werden konnte, musste die eigentliche Fahrbahn gesperrt und die Sattelzugmaschinen abgeladen werden, um LKW und Brücke voneinander trennen zu können.

Die beschädigte Brücke wurde fachmännisch begutachtet und gegen 01:30 Uhr wieder für den Fahrzeugverkehr freigegeben.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Frankfurt am Main
Pressestelle
Adickesallee 70
60322 Frankfurt am Main
Telefon: 069 / 755-82110 (CvD)
Fax: 069 / 755-82009
E-Mail: pressestelle.ppffm@polizei.hessen.de
Homepage Polizeipräsidium Ffm.: http://www.polizei.hessen.de/ppffm



Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Frankfurt am Main mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Frankfurt am Main
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Frankfurt am Main
Alle Meldungen Alle
  • 25.02.2026 – 14:15

    POL-F: 260225 - 0258 Frankfurt - Höchst/ Zeilsheim: Verfolgungsfahrt - Zeugenaufruf

    Frankfurt (ots) - (ki) Gestern Abend (24. Februar 2026) nahm ein junger Fahrer einer Streifenwagenbesatzung die Vorfahrt und missachtete zusätzlich die Anhaltesignale. Es entwickelte sich eine Verfolgungsfahrt von Zeilsheim nach Höchst. Nach aktuellen Informationen musste gegen 19:15 Uhr die Besatzung eines Streifenwagens eine Vollbremsung durchführen, weil ihr die ...

    mehr
  • 24.02.2026 – 14:04

    POL-F: 260224 - 0256 Linsengericht / Frankfurt: Vermisstenmeldung

    Frankfurt (ots) - (ha) Die Kriminalpolizei in Hanau bittet die Bevölkerung um Mithilfe bei der Suche nach einer 19 Jahre alten Vermissten. Die Frau ist 1,60 Meter groß und von normaler Statur. Sie hat dunkelblonde, meist zum Zopf gebundene Haare. Zur Kleidung, welche die Vermisste zum Zeitpunkt ihres Verschwindens trug, liegen derzeit keine Erkenntnisse vor. Sie wurde zuletzt am Montagabend (23. Februar) im Länderweg ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren