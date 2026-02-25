Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 260225 - 0259 Frankfurt - Nordweststadt: Maximalhöhe falsch eingeschätzt - Sattelzug unter Brücke verkeilt

Frankfurt (ots)

(la) Am gestrigen Dienstag (24. Februar 2026) verkeilte sich in den Abendstunden ein Sattelzug unterhalb einer Brücke auf der Rosa-Luxemburg-Straße. Die darauffolgenden Maßnahmen zogen sich bis in die Nacht hinein.

Der betroffene LKW-Fahrer befuhr mit seinem Sattelzug gegen 18:30 Uhr die Rosa-Luxemburg-Straße in Fahrtrichtung Norden und beabsichtigte auf Höhe des Nordwestzentrums die dortige Baustelle zu passieren. Auf dem Auflieger des Fahrzeugs befanden sich zwei weitere, fabrikneue Sattelzugmaschinen.

Trotz vorhandener Beschilderung, die auf eine maximal zulässige Höhe von 4,20 Meter hinweist, versuchte der Fahrer, den aufgrund der Ladung fast 4,50 Meter hohen LKW unter der Brücke hindurchzusteuern. Auf halbem Weg bemerkte er jedoch die Unmöglichkeit seines Vorhabens und versuchte, den LKW zurückzusetzen, wodurch sich die Ladung nun unter der Brücke verkeilte und das Fahrzeug weder vor- noch zurückbewegt werden konnte.

Während der Fahrzeugverkehr durch die Baustelle umgeleitet werden konnte, musste die eigentliche Fahrbahn gesperrt und die Sattelzugmaschinen abgeladen werden, um LKW und Brücke voneinander trennen zu können.

Die beschädigte Brücke wurde fachmännisch begutachtet und gegen 01:30 Uhr wieder für den Fahrzeugverkehr freigegeben.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell