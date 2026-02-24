PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Frankfurt am Main mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 260224 - 0256 Linsengericht
Frankfurt: Vermisstenmeldung

Frankfurt (ots)

(ha) Wo ist Wiktoria D.? Das fragt die Kriminalpolizei in Hanau und bittet die Bevölkerung um Mithilfe bei der Suche nach der 19 Jahre alten Vermissten.

Wiktoria ist 1,60 Meter groß und von normaler Statur. Die junge Frau hat dunkelblonde, meist zum Zopf gebundene Haare. Zur Kleidung, welche die Vermisste zum Zeitpunkt ihres Verschwindens trug, liegen derzeit keine Erkenntnisse vor. Sie wurde zuletzt am Montagabend (23. Februar) im Länderweg in Linsengericht gesehen. Seitdem ist sie unbekannten Aufenthaltes. Es liegen Hinweise vor, dass sie sich in Frankfurt aufhalten könnte. Die Gesuchte könnte sich in hilfloser Lage befinden und auf Hilfe angewiesen sein.

Wer Hinweise auf den Aufenthaltsort von Wiktoria Dittrich geben kann, wird gebeten, sich unter 06181 100-123 bei der Kriminalpolizei in Hanau oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

Hinweis: Ein Bild der Vermissten ist unter folgendem Link zu finden:

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43561/6222948#:~:text=(cb)%20Wo%20ist%20Wiktoria%20Dittrich,meist%20zum%20Zopf%20gebundene%20Haare.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Frankfurt am Main
Pressestelle
Adickesallee 70
60322 Frankfurt am Main
Telefon: 069 / 755-82110 (CvD)
Fax: 069 / 755-82009
E-Mail: pressestelle.ppffm@polizei.hessen.de
Homepage Polizeipräsidium Ffm.: http://www.polizei.hessen.de/ppffm



Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Frankfurt am Main mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Frankfurt am Main
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Frankfurt am Main
Alle Meldungen Alle
  • 24.02.2026 – 13:44

    POL-F: 260224- 0255 Frankfurt- Gutleutviertel: Festnahme von Dealern

    Frankfurt (ots) - (ki) Am gestrigen Nachmittag (23. Februar 2026) nahmen Polizisten zwei Dealer in einem Hotel fest. Nach aktuellen Informationen konnten zivile Beamte zunächst einen verdächtigen Austausch von Bargeld und Gegenständen an einer Parkbank am Baseler Platz beobachten. Während andere Kollegen die zwei Käufer kontrollierten und Betäubungsmittel bei den ...

    mehr
  • 24.02.2026 – 13:43

    POL-F: 260224- 0254 Frankfurt- Sachsenhausen-Süd: Brand auf dem DFB-Campus

    Frankfurt (ots) - (ki) Gestern Abend (23. Februar 2026) kam es auf dem Gelände des DFB-Campus in der Schwarzwaldstraße zu einem Brand. Es entstand hoher Sachschaden. Nach aktuellen Erkenntnissen schlug die Brandmeldeanlage gegen 19:40 Uhr an. Kurz darauf bemerkt ein Mitarbeiter einen Brand im Saunabereich. Brandtüren und der schnelle Einsatz der Feuerwehr konnten ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren