PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Frankfurt am Main mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 260224- 0253 Frankfurt- Nied: Störung der Totenruhe durch Diebstahl am Friedhof Nied - Aufrufe der Polizei

Frankfurt (ots)

(ki) Von Freitag (21. Februar 2026) auf Samstag (22. Februar 2026) wurden über 40 Gräber durchwühlt und dabei Gegenstände aus Edelmetall entwendet. Gestern (23. Februar 2026) entdeckten Mitarbeiter des Friedhofs die entwendeten Gegenstände in einem Versteck auf dem Gelände.

Nach aktuellen Erkenntnissen durchwühlten bislang unbekannte Personen mehrere Gräber des Friedhofs Nied in der Oeserstraße und stahlen Grabschmuck. Der mögliche Tatzeitraum erstreckt sich von Freitag 10:00 Uhr bis zum Samstag 09:00 Uhr. Bei der genaueren Absuche am gestrigen Tag, den 23. Februar 2026, fanden Mitarbeiter des Friedhofs die erbeuteten Gegenstände noch auf dem Friedhof liegend vor. Es wird davon ausgegangen, dass diese für einen Abtransport vorbereitet wurden.

Die Friedhofsverwaltung und die Polizei bitten alle Personen, die sich um die betroffenen Gräber kümmern, auf dem 17. Polizeirevier zu erscheinen, um die entwendeten Gegenstände zuzuordnen und zurückzuführen.

Sollten Sie Hinweise auf verdächtige Personen im oben genannten Zeitraum an der oben genannten Adresse haben, melden Sie sich unter der 069/755-11700 oder jeder anderen Polizeidienststelle.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Frankfurt am Main
Pressestelle
Adickesallee 70
60322 Frankfurt am Main
Telefon: 069 / 755-82110 (CvD)
Fax: 069 / 755-82009
E-Mail: pressestelle.ppffm@polizei.hessen.de
Homepage Polizeipräsidium Ffm.: http://www.polizei.hessen.de/ppffm



Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Frankfurt am Main mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Frankfurt am Main
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Frankfurt am Main
Alle Meldungen Alle
  • 24.02.2026 – 13:40

    POL-F: 260224 - 0252 Frankfurt - Bockenheim: Mehrere Mülltonnenbrände - Zeugenaufruf

    Frankfurt (ots) - (la) Vergangenen Samstag (21. Februar 2026) brannten im Stadtteil Bockenheim mehrere Mülltonnen. Zwischen 03:30 Uhr und 04:00 Uhr wurden in der Häuser Gasse, der Leipziger Straße, sowie an der Kreuzung zur Rohmerstraße insgesamt drei Mülltonnen angezündet. Die Brände breiteten sich rasch auf weitere Müllsammelbehälter sowie unmittelbar ...

    mehr
  • 24.02.2026 – 13:39

    POL-F: 260224 - 0251 Frankfurt - Fechenheim: Festnahme nach Einbruch

    Frankfurt (ots) - (la) In der Nacht von Montag (23. Februar 2026) auf Dienstag (24. Februar 2026) kam es zu einem Einbruch in eine Pizzeria in Fechenheim, bei welcher die Täter Bargeld, Autoschlüssel und eine große Menge Speiseeis erbeuteten. Anwohner der Baumertstraße hatten gegen 01:00 Uhr nachts zunächst eine Ruhestörung gemeldet, die von einer Gruppe ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren