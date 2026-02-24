Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 260224- 0253 Frankfurt- Nied: Störung der Totenruhe durch Diebstahl am Friedhof Nied - Aufrufe der Polizei

Frankfurt (ots)

(ki) Von Freitag (21. Februar 2026) auf Samstag (22. Februar 2026) wurden über 40 Gräber durchwühlt und dabei Gegenstände aus Edelmetall entwendet. Gestern (23. Februar 2026) entdeckten Mitarbeiter des Friedhofs die entwendeten Gegenstände in einem Versteck auf dem Gelände.

Nach aktuellen Erkenntnissen durchwühlten bislang unbekannte Personen mehrere Gräber des Friedhofs Nied in der Oeserstraße und stahlen Grabschmuck. Der mögliche Tatzeitraum erstreckt sich von Freitag 10:00 Uhr bis zum Samstag 09:00 Uhr. Bei der genaueren Absuche am gestrigen Tag, den 23. Februar 2026, fanden Mitarbeiter des Friedhofs die erbeuteten Gegenstände noch auf dem Friedhof liegend vor. Es wird davon ausgegangen, dass diese für einen Abtransport vorbereitet wurden.

Die Friedhofsverwaltung und die Polizei bitten alle Personen, die sich um die betroffenen Gräber kümmern, auf dem 17. Polizeirevier zu erscheinen, um die entwendeten Gegenstände zuzuordnen und zurückzuführen.

Sollten Sie Hinweise auf verdächtige Personen im oben genannten Zeitraum an der oben genannten Adresse haben, melden Sie sich unter der 069/755-11700 oder jeder anderen Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell