Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 260224- 0250 Frankfurt- Sachsenhausen: Bezug zu 0248 Vermisste Person- Fahndungsrücknahme

Frankfurt (ots)

(ma) Die kürzlich veröffentlichte Fahndung nach dem 55-jährigen Yuriy F. wird hiermit zurückgenommen, er konnte wohlbehalten angetroffen werden.

