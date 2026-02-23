Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 260223- 0248 Frankfurt- Sachsenhausen: Vermisste Person- Öffentlichkeitsfahndung

Bild-Infos

Download

Frankfurt (ots)

(ma) Seit heute (23. Februar 2026) gegen 12:45 Uhr wird der 55-jährige Yuriy F. aus Frankfurt / Sachsenhausen vermisst. Herr F. befindet sich im Universitätsklinikum in Behandlung und ist auf Medikamente angewiesen. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass er sich in einer hilflosen Lage befindet.

Er kann wie folgt beschrieben werden:

männlich, ca. 180 cm, schlank, braune Haare; vermutlich bekleidet mit einer grauen Jacke und einer grauen Jogginghose.

Wer Hinweise zum Aufenthaltsort geben kann, wird gebeten, sich umgehend an das 8. Polizeirevier unter der Rufnummer 069/ 755 - 10800 oder an jede andere Polizeidienststelle zu wenden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell