Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 260223- 0245 Frankfurt- Ostend: Unfallflucht mit schwer verletztem Fußgänger- Zeugenaufruf

Frankfurt (ots)

(ma) Heute Morgen (23. Februar 2026) meldeten aufmerksame Zeugen eine schwer verletzte und nicht ansprechbare Person, welche auf der Fahrbahn der Hanauer Landstraße lag.

Nach aktuellen Erkenntnissen stellten Zeugen gegen 04:40 Uhr den schwer Verletzten auf der Hanauer Landstraße in Höhe der Straßenbahnhaltestelle "Schwedlerstrasse" Fahrtrichtung stadtauswärts, Richtung Ratswegkreisel, fest und riefen den Notruf.

Bei dem Verletzten handelt es sich um einen 44 Jahre alten Mann, welcher augenscheinlich dem Obdachlosenmilieu zuzuordnen ist.

Die Auffindesituation bzw. die Umstände vor Ort deuten auf eine Kollision mit einem bislang nicht näher bekannten Kraftfahrzeug hin.

Die Polizei bittet Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder ein entsprechend beschädigtes Fahrzeug wahrgenommen haben, sich bei der Polizei telefonisch unter der Rufnummer 069/755-46208 oder per Mail (d620-extern.ppffm@polizei.hessen.de) oder an jede andere Polizeidienststelle zu wenden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell