Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 260223- 0244 Frankfurt- Nordend: Sperrung der Friedberger Landstraße stadtauswärts, zwischen Friedberger Warte bis zur Anschlussstelle der BAB 661, am Montag, 23.02.2026

Frankfurt (ots)

Wie bereits bekannt, kam es am 26. Januar 2026 zu einem tödlichen Verkehrsunfall auf der Friedberger Landstraße. Hierbei wurde ein 58-jähriger Mann beim Überqueren einer Fußgängerampel in Höhe der Straßenbahnhaltestelle "Bodenweg" um 23:32 Uhr von einem Auto erfasst und tödlich verletzt.

Im Rahmen weiterer Ermittlungsmaßnahmen wird die Friedberger Landstraße am heutigen Montag (23.Februar 2026), in der Zeit von 20:00 Uhr bis 21:00 Uhr im Bereich zwischen Friedberger Warte bis zur Anschlussstelle der BAB 661 (Anschlussstelle Frankfurt - Friedberger Landstraße), stadtauswärts vollständig gesperrt. Auch für Fußgänger und Radfahrer ist der Bereich nicht passierbar.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell