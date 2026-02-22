PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 260222- 0243 Frankfurt- Flughafen: Auseinandersetzung auf Grund eines Handyvideos

Frankfurt (ots)

rü) Am gestrigen Samstagabend (21. Februar 2026) kam es in einem Lebensmittelgeschäft am Frankfurter Flughafen gegen 22:45 Uhr zu einer körperlichen Auseinandersetzung mehrerer Personen.

Nach derzeitigen Erkenntnissen nahm ein 33-Jähriger Mann mit seinem Handy in einem Lebensmittelgeschäft ein Video der dortigen Waren auf. Eine ebenfalls anwesende 42-Jährige Frau nahm an, dass der Mann ihre Familienangehörigen filmen würde. Sie habe daraufhin fünf derzeit unbekannte Männer verständigt, die auf den 33-Jährigen einschlugen und ihm das Handy abnahmen.

Hinzugezogene Polizisten nahmen eine Strafanzeige auf und sicherten Spuren vor Ort. Die Ermittlungen bezüglich der noch unbekannten Tatverdächtigen dauern an.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Frankfurt am Main
Pressestelle
Adickesallee 70
60322 Frankfurt am Main
Telefon: 069 / 755-82110 (CvD)
Fax: 069 / 755-82009
E-Mail: pressestelle.ppffm@polizei.hessen.de
Homepage Polizeipräsidium Ffm.: http://www.polizei.hessen.de/ppffm



Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen Alle
  • 22.02.2026 – 10:01

    POL-F: 260222- 0242 Frankfurt- Bundesautobahn 3: Verkehrsunfall mit mehreren Fahrzeugen

    Frankfurt (ots) - (rü) Am gestrigen Samstagabend (21. Februar 2026) ereignete sich auf der BAB 3 ein Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen. Fünf Personen wurden verletzt. Der Unfall ereignete sich gegen 19:10 Uhr in Fahrtrichtung Würzburg auf Höhe des Autobahnkreuzes Frankfurt. Ein 41- Jähriger befuhr mit seinem Fahrzeug nach aktuellen Erkenntnissen die ...

    mehr
  • 21.02.2026 – 13:11

    POL-F: 260221- 0241 Frankfurt- Innenstadt: Verkehrsunfall mit verletzten Fußgängern

    Frankfurt (ots) - (rü) Samstagnacht (21. Februar 2026) ereignete sich ein Verkehrsunfall zwischen zwei Fahrzeugen auf der Neuen Mainzer Straße. Eines der Fahrzeuge wurde in Folge des Unfalls an eine Fußgängerampel geschoben, wodurch vier Fußgänger und ein Beifahrer leicht verletzt wurden. Der Unfall ereignete sich gegen 01:55 Uhr, als zwei Fahrzeuge im ...

    mehr
  • 21.02.2026 – 12:41

    POL-F: 260221- 0240 Frankfurt- Gutleutviertel: Widerstand nach Platzverweis

    Frankfurt (ots) - (rü) Samstagnacht (21.02.2026) unterstützen Polizisten einen Sicherheitsdienst eines Clubs in der Gutleutstraße. Die dortigen Mitarbeiter riefen die Polizei zur Hilfe, weil mehrere Personen das Gelände nicht verlassen wollten. Ein Mann kam dem Platzverweis der Streife nicht nach und wehrte sich gegen die polizeilichen Maßnahmen. Gegen 00:02 Uhr ...

    mehr
