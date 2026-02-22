Polizeipräsidium Frankfurt am Main
POL-F: 260222- 0243 Frankfurt- Flughafen: Auseinandersetzung auf Grund eines Handyvideos
Frankfurt (ots)
rü) Am gestrigen Samstagabend (21. Februar 2026) kam es in einem Lebensmittelgeschäft am Frankfurter Flughafen gegen 22:45 Uhr zu einer körperlichen Auseinandersetzung mehrerer Personen.
Nach derzeitigen Erkenntnissen nahm ein 33-Jähriger Mann mit seinem Handy in einem Lebensmittelgeschäft ein Video der dortigen Waren auf. Eine ebenfalls anwesende 42-Jährige Frau nahm an, dass der Mann ihre Familienangehörigen filmen würde. Sie habe daraufhin fünf derzeit unbekannte Männer verständigt, die auf den 33-Jährigen einschlugen und ihm das Handy abnahmen.
Hinzugezogene Polizisten nahmen eine Strafanzeige auf und sicherten Spuren vor Ort. Die Ermittlungen bezüglich der noch unbekannten Tatverdächtigen dauern an.
