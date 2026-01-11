PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Pressemitteilungen für den Landkreis Schwäbisch Hall vom 11.01.2026

Aalen (ots)

Michelfeld: Unfall nach Missachtung der Vorfahrt

Am Samstagabend gegen 18:25 Uhr kam es im Kreisverkehr Daimlerstraße / Im Buchhorn zu einem Unfall zwischen zwei Pkw. Eine 47-jährige VW-Fahrerin missachtete die Vorfahrt eines 29-jährigen Seat-Fahrers. Es wurde niemand verletzt. Am VW Golf entstand ein Schaden von ca. 5.000 Euro. Am Seat Leon von ca. 6.000 Euro.

Crailsheim: Pkw rutscht in Zaun

Samstagnaht gegen 23:32 Uhr rutschte ein Skoda Fabia in der Ludwig-Erhard-Straße wegen Glätte in einen Zaun. Die vier Insassen blieben unverletzt. Am Skoda entstand ein Schaden von ca. 8.000 Euro. Der Schaden am Zaun ist bislang noch unbekannt.

Crailsheim: Unfall zwischen Fahrrad und Pkw

In der Nacht von Samstag auf Sonntag kam es gegen 00:37 Uhr an der Kreuzung Am Geigersberg / Alexandersreuter Straße zu einem Unfall zwischen einem Fahrrad und einem Mercedes GLE 350. Der 24-jährige Radfahrer übersah den Pkw, welcher Vorfahrt hatte. Durch den Zusammenstoß wurde der Radfahrer leicht verletzt. Die 34-jährige Mercedes-Fahrerin blieb unverletzt. Am Fahrrad entstand ein Schaden von ca. 100 Euro. Am Mercedes lag der Schaden bei ca. 5.000 Euro.

Landkreis SHA: Witterungsbedingte Unfälle im Landkreis Schwäbisch Hall

Zwischen dem 10.01.2026 um 13:00 Uhr und dem 11.01.2026 Uhr um 09:00 Uhr wurden der Polizei sieben Unfälle wegen Glätte gemeldet. Es entstand ein Gesamtschaden von ca. 55.700 Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Aalen
-Führungs- und Lagezentrum/PvD-
Böhmerwaldstraße 20
73431 Aalen
Telefon: (49) 7361/5800
E-Mail: aalen.pp@polizei.bwl.de
https://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell

