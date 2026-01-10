PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Unfall in Fellbach, Einbruch in Endersbach

Aalen (ots)

Fellbach: Von der Fahrbahn abgekommen

Am Samstag gegen 01:00 Uhr befuhr eine 44-Jährige mit ihrem Renault Clio die B14 von Stuttgart kommend. Kurz vor dem Kappelbergtunnel kam sie nach rechts von der Fahrbahn ab und fuhr auf die dort beginnende Leitplanke auf. Sie rutschte ca. 100 Meter auf der Leitplanke weiter, bis sie schließlich zum Stillstand kam. Die Unfallverursacherin wurde leicht verletzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 8.000 EUR.

Weinstadt: Einbruch in Endersbach

Am Freitagabend zwischen 17:15 und 20:30 Uhr brachen bislang unbekannte Täter eine Terrassentüre auf, um Zugang zu einer Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses in der Auberlenstraße zu erlangen. Die Wohnung wurde durch die unbekannten Täter durchsucht. Es wurde diverser Schmuck entwendet. Der Wer des Diebesguts ist bislang noch unbekannt. Zeugenhinweise werden an das Polizeirevier Waiblingen (Tel.: 07151 950 422) erbeten.

Auenwald: Verkehrskontrolle entzogen

Während einer Streifenfahrt kam der Polizeistreife am Samstag gegen 00:15 Uhr in Oberbrüden ein Mercedes entgegen. Als die Polizeistreife eine Kontrolle durchführen wollte und wendete, erkannte dies der Mercedesfahrer, beschleunigte stark und fuhr über die Mühlstraße in Richtung Schmollenmühle davon. Das Fahrzeug sowie der Fahrer konnten ermittelt werden. Für die weitere Sachbearbeitung wäre von Interesse, ob andere Verkehrsteilnehmer durch die Fahrweise gefährdet wurden. Zeugen werden gebeten, sich an das Polizeirevier Backnang unter 07191 9090 zu wenden.

