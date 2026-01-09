Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Einbruch, Unfälle und Unfallflucht

Aalen (ots)

Schorndorf: Schaufenster eingeschlagen - Tatverdächtige festgenommen

Am Freitagmorgen, gegen 00:30 Uhr sollen zwei männliche Personen im Alter von 15 und 18 Jahren mit Pflastersteinen das Schaufenster eines Juweliers in der Straße "Beim Brünnele" eingeschlagen und mehrere Ringe aus der Auslage entwendet haben. Die zwei Personen wurden jedoch bei der Tatausführung gestört und flüchteten mit ihrer Beute zu Fuß. Im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndung konnten die zwei Tatverdächtigen im Nahbereich angetroffen und festgenommen werden. Bei ihnen wurden etliche Ringe aufgefunden, die höchstwahrscheinlich aus dem Einbruch stammen. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurden beide Tatverdächtige nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft auf freien Fuß entlassen. Sie müssen nun mit einer Anzeige rechnen.

Spiegelberg: Aufgrund Glätte gegen Baum gerutscht

Am Freitag, gegen 08:35 Uhr kam eine 22-jährige Citroen-Fahrerin auf der L1117 zwischen Abzweig K1821 und Bernhalden aufgrund glatter Fahrbahn mit ihrem Fahrzeug ins Rutschen. Sie verlor die Kontrolle über ihr Auto, kam nach rechts von der Straße ab und prallte gegen einen Baum. Die 22-Jährige blieb unverletzt. Am Citroen entstand ein Schaden von 3.500 Euro. Das Auto war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Schorndorf: Unfallflucht

Am Freitagmorgen in der Zeit zwischen 7:30 Uhr und 8:15 Uhr beschädigte ein bisher unbekannter Autofahrer auf dem Parkdeck der Rems-Murr-Klinik in der Schlichtener Straße einen geparkten VW und fuhr danach unerlaubt weiter. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Schorndorf unter der Telefonnummer 07181 2040 entgegen.

Welzheim: Von der Straße abgekommen

Ein 50 Jahre alter Audi-Fahrer befuhr am Freitag gegen 8:30 Uhr die L 1080 zwischen Schafhof und Schadberg. Im Bereich einer Linkskurve kam er aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit bei Glätte nach rechts von der Straße ab. Das Auto wurde abgeschleppt, der Sachschaden wird auf 4000 Euro geschätzt.

