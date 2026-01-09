Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Unfallfluchten - Pkw beschädigt - Unfall

Aalen (ots)

Ellenberg: Mit Schutzplanke kollidiert

Am Freitagmorgen gegen 05:45 Uhr kam ein 24-jähriger VW-Lenker auf der L2220 zwischen Gerhof und Aumühle aufgrund der vereisten Fahrbahn ins Schleudern und kollidierte in der Folge mit der Schutzplanke. Es entstand ein Sachschaden von über 10.000 Euro.

Schwäbisch Gmünd: Mit E-Bike gestürzt

Eine 30-Jährige kam am Freitag gegen 09:05 Uhr in der Straße Unterm Buch aufgrund von Eisglätte alleinbeteiligt zu Fall. Hierbei wurde sie leicht verletzt.

Schwäbisch Gmünd/Straßdorf: Pkw beschädigt

An einem BMW, der im Schorrenweg abgestellt war, wurden zwischen Donnerstagabend, 21:00 Uhr und Freitagmorgen, 09:00 Uhr, von Unbekannten drei Reifen zerstochen. Außerdem wurde die Fahrerseite zerkratzt. Es entstand ein Schaden von ca. 1.500 Euro. Der Polizeiposten Waldstetten bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 07171 42454.

Schwäbisch Gmünd: Unfallflucht

Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte in der Zeit von Donnerstag, 17:00 Uhr, bis Freitag, 09:20 Uhr, einen Mercedes-Benz, der in der Bischof-Keppler-Straße abgestellt war. Anschließend entfernte sich der Verursacher unerlaubt von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Hinweise nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter der Telefonnummer 07171 358-0 entgegen.

Aalen: Unfallflucht

Am Freitag gegen 09:00 Uhr befuhr ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer die L1076 von Waldhausen in Fahrtrichtung Affalterwang. Aus bisher ungeklärter Ursache kam er nach rechts von der Fahrspur ab und kollidierte mit einem Wegweiser sowie zwei Leitpfosten. Der Verursacher fuhr anschließend unerlaubt weiter und hinterließ einen Schaden von rund 2.000 Euro. Das Polizeirevier Aalen bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 07361 524-0

