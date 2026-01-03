Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
POL-EL: Haren - Raub auf Kiosk
Haren (ots)
Gestern Abend gegen 21:45 Uhr kam es in der Rütenbrocker Hauptstraße zu einem Raubdelikt. Ein bislang unbekannter, männlicher und maskierter Täter betrat den Dorfkiosk und entwendete dort zunächst einen Behälter mit Losen. Ein 42-jähriger Zeuge verfolgte den Täter anschließend. Um seine Tat ungehindert fortzuführen, zog der Täter eine Schreckschusspistole und schoss in Richtung des Zeugen. Der Täter konnte seine Flucht ohne das Diebesgut fortsetzen.
