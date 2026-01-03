PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-EL: Haren - Raub auf Kiosk

Haren (ots)

Gestern Abend gegen 21:45 Uhr kam es in der Rütenbrocker Hauptstraße zu einem Raubdelikt. Ein bislang unbekannter, männlicher und maskierter Täter betrat den Dorfkiosk und entwendete dort zunächst einen Behälter mit Losen. Ein 42-jähriger Zeuge verfolgte den Täter anschließend. Um seine Tat ungehindert fortzuführen, zog der Täter eine Schreckschusspistole und schoss in Richtung des Zeugen. Der Täter konnte seine Flucht ohne das Diebesgut fortsetzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Marina Bruns
Telefon: +49 591 87 104
E-Mail: marina.bruns@polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de

Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell

