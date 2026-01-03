POL-EL: Haren - Raub auf Kiosk

Nordhorn (ots) - In der Zeit von Mittwoch, 15 Uhr bis gestern, 08:45 Uhr kam es in der Neuenhauser Straße zu einem Einbruchdiebstahl. Bislang unbekannte Täter verschafften sich Zugang zu einer Lagerhalle. Aus der Lagerhalle entwendeten sie diverse Sportschuhe und flüchteten in unbekannte Richtung. Die Höhe des entstandenen Schadens steht aktuell noch nicht fest. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Nordhorn ...

mehr