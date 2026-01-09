PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Bopfingen: Ein Leichtverletzter nach Frontalzusammenstoß

Aalen (ots)

Ein 25-jähriger Fiat-Fahrer befuhr am Freitag kurz nach 14 Uhr die L 1070 von Kerkingen in Richtung Oberdorf. Hierbei kam er aus bislang unbekannter Ursache auf die Gegenfahrspur und kollidierte frontal mit dem VW eines entgegenkommenden 60 Jahre alten Autofahrers. Der VW kam anschließend nach rechts von der Straße ab und kollidierte mit einem Baum. Der 60-Jährige erlitt beim Unfall leichte Verletzungen, er wurde in ein Krankenhaus eingeliefert. Beide Autos mussten mit Totalschaden abgeschleppt werden, der Sachschaden wird auf 35.000 Euro geschätzt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell

