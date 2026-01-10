PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-AA: Polizeipräsidium Aalen: Verkehrslage im Ostalbkreis, Landkreis Schwäbisch Hall und Rems-Murr-Kreis

Aalen (ots)

Polizeipräsidium Aalen: Verkehrslage im Ostalbkreis, Landkreis Schwäbisch Hall und Rems-Murr-Kreis

Die Verkehrslage im Bereich des Polizeipräsidiums Aalen ist derzeit als entspannt zu bezeichnen. Zwar schneit es bereits seit Freitag, 22:00 Uhr, in einzelnen Bereichen und seit Samstagvormittag flächendeckend. Auf Grund der guten Vorbereitung der Streudienste und der vorsichtigen Fahrweise der Verkehrsteilnehmer kam es bislang aber zu keinen größeren Störungen.

Im Ostalbkreis waren seit Freitagabend fünf Unfälle in Aalen, Essingen, Mutlangen und Schechingen mit einem Gesamtschaden von ca. 110.000 EUR zu verzeichnen.

Im Landkreis Schwäbisch Hall sind seit Freitagabend drei Unfälle in Sulzbach-Laufen, Langenburg und Satteldorf zu verzeichnen gewesen. Die Sachschäden summierten sich auf 40.000 EUR.

Im Rems-Murr-Kreis wurde bislang kein witterungsbedingter Unfall seit Freitagabend bekannt.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Aalen
-Führungs- und Lagezentrum/PvD-
Böhmerwaldstraße 20
73431 Aalen
Telefon: (49) 7361/5800
E-Mail: aalen.pp@polizei.bwl.de
https://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell

