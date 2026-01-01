Kreisfeuerwehrverband Rendsburg-Eckernförde

FW-RD: Ruhiger Jahreswechsel für die Feuerwehren im Kreis Rendsburg-Eckernförde - Zwei Großbrände in der Silvesternacht

Rendsburg (ots)

In der Zeit von 19:00 Uhr bis 06:00 Uhr mussten die Feuerwehren im Kreis Rendsburg-Eckernförde insgesamt zu 22 Einsätzen ausrücken. Im Vergleich zu den Vorjahren verlief der Jahreswechsel aus Sicht der Einsatzkräfte insgesamt ruhig.

Einsatzschwerpunkt war die Stadt Rendsburg mit insgesamt zehn Alarmierungen. Das Einsatzspektrum reichte von Container- und Mülltonnenbränden bis hin zu einem Großfeuer.

Um 23:08 Uhr wurde die Feuerwehr Rendsburg zu einem Großbrand bei einem Getränkehändler in der Friedrichstädter Straße alarmiert. Bereits auf der Anfahrt war ein starker Flammenschein sichtbar. Nach dem Eintreffen der ersten Einsatzkräfte bestätigte sich die Lage. Zudem kam es zu mehreren Explosionen von dort gelagerten Kohlensäureflaschen.

Durch einen massiven Löschangriff über zwei Wasserwerfer konnte eine weitere Ausbreitung des Feuers und ein Übergreifen auf angrenzende Gebäude verhindert werden. Zur Unterstützung wurden die Feuerwehren Fockbek und Büdelsdorf nachalarmiert. Für die Löschmaßnahmen mussten mehrere hundert Meter Schlauchleitung verlegt werden, um eine ausreichende Löschwasserversorgung sicherzustellen. Gegen 00:25 Uhr konnte der Einsatzleiter der Leitstelle melden, dass das Feuer unter Kontrolle sei. Die Nachlöscharbeiten dauerten noch bis etwa 01:00 Uhr an.

Parallel dazu arbeitete die Feuerwehr Büdelsdorf mehrere weitere Einsätze im Stadtgebiet Rendsburg ab. Hierbei handelte es sich unter anderem um Container- und Mülltonnenbrände.

Ein weiteres Großfeuer ereignete sich um 01:43 Uhr in Molfsee. Die Feuerwehren Molfsee und Mielkendorf wurden zu einem Brand in einem Carport alarmiert. Das Feuer konnte nach kurzer Zeit unter Kontrolle gebracht und gelöscht werden.

15x Feuer Klein (Containerbrand, Mülltonnenbrand etc.) 4x Feuer Standard (Heckenbrand, Feuer in der Wohnung) 2x Feuer Größer als Standard (Einsatz in Rendsburg und Molfsee)

