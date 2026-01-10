PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Automatenaufbruch in Schwäbisch Gmünd

Aalen (ots)

Schwäbisch Gmünd: Süßigkeitenautomat aufgebrochen

Gegen 01:00 Uhr bekam der Betreiber eines Snackautomaten in der Rechbergstraße einen Alarm auf sein Handy, weil eine Person den Autoamten aufgebrochen hatte. Als die Streife vor Ort eintraf, hatte der Geschädigte bereits einen Tatverdächtigen vorläufig festnehmen können, den er an Hand von Videoaufzeichnungen als den Täter identifizieren konnte. Der 23-Jährige wurde in die Obhut der Polizei übergeben. Nach Abschluss der notwendigen Ermittlungen wurde er entlassen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell

