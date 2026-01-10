POL-AA: Ostalbkreis: Automatenaufbruch in Schwäbisch Gmünd

Aalen (ots) - Fellbach: Von der Fahrbahn abgekommen Am Samstag gegen 01:00 Uhr befuhr eine 44-Jährige mit ihrem Renault Clio die B14 von Stuttgart kommend. Kurz vor dem Kappelbergtunnel kam sie nach rechts von der Fahrbahn ab und fuhr auf die dort beginnende Leitplanke auf. Sie rutschte ca. 100 Meter auf der Leitplanke weiter, bis sie schließlich zum Stillstand kam. Die Unfallverursacherin wurde leicht verletzt. Es ...

mehr