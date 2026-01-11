Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Pressemitteilungen für den Ostalbkreis vom 11.01.2026

Aalen (ots)

Mutlangen: Pkw rutscht auf Verkehrsinsel

Am Samstagmorgen gegen 09:07 Uhr rutschte ein Mercedes C 220 beim Abbiegen von der B298 auf die L1156 auf eine Verkehrsinsel und prallte dort gegen eine Ampel. Der 20-jährige Fahrer blieb unverletzt. Am Mercedes entstand ein Schaden von ca. 12.000 Euro. An der Ampel von ca. 3.000 Euro.

Heubach: Pkw prallt gegen Hauswand

Am Samstagmittag gegen 13:09 Uhr rutschte ein Pkw in der Hauptstraße gegen eine Hauswand. Der 24-jährige Audi Fahrer blieb unverletzt. An seinem Fahrzeug entstand ein Schaden von ca. 15.000 Euro. Der Schaden am Haus kann bislang noch nicht beziffert werden.

Ostalbkreis: Witterungsbedingte Unfälle im Ostalbkreis

Zwischen 10.01.2026, 13:00 Uhr bis 11.01.2026 um 09:00 Uhr registrierte die Polizei für den Ostalbkreis elf Unfälle wegen Glätte mit einem Gesamtschaden von ca. 89.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell