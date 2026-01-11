PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Aalen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Pressemitteilungen für den Ostalbkreis vom 11.01.2026

Aalen (ots)

Mutlangen: Pkw rutscht auf Verkehrsinsel

Am Samstagmorgen gegen 09:07 Uhr rutschte ein Mercedes C 220 beim Abbiegen von der B298 auf die L1156 auf eine Verkehrsinsel und prallte dort gegen eine Ampel. Der 20-jährige Fahrer blieb unverletzt. Am Mercedes entstand ein Schaden von ca. 12.000 Euro. An der Ampel von ca. 3.000 Euro.

Heubach: Pkw prallt gegen Hauswand

Am Samstagmittag gegen 13:09 Uhr rutschte ein Pkw in der Hauptstraße gegen eine Hauswand. Der 24-jährige Audi Fahrer blieb unverletzt. An seinem Fahrzeug entstand ein Schaden von ca. 15.000 Euro. Der Schaden am Haus kann bislang noch nicht beziffert werden.

Ostalbkreis: Witterungsbedingte Unfälle im Ostalbkreis

Zwischen 10.01.2026, 13:00 Uhr bis 11.01.2026 um 09:00 Uhr registrierte die Polizei für den Ostalbkreis elf Unfälle wegen Glätte mit einem Gesamtschaden von ca. 89.000 Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Aalen
-Führungs- und Lagezentrum/PvD-
Böhmerwaldstraße 20
73431 Aalen
Telefon: (49) 7361/5800
E-Mail: aalen.pp@polizei.bwl.de
https://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Aalen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Aalen
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Aalen
Alle Meldungen Alle
  • 10.01.2026 – 12:32

    POL-AA: Ostalbkreis: Automatenaufbruch in Schwäbisch Gmünd

    Aalen (ots) - Schwäbisch Gmünd: Süßigkeitenautomat aufgebrochen Gegen 01:00 Uhr bekam der Betreiber eines Snackautomaten in der Rechbergstraße einen Alarm auf sein Handy, weil eine Person den Autoamten aufgebrochen hatte. Als die Streife vor Ort eintraf, hatte der Geschädigte bereits einen Tatverdächtigen vorläufig festnehmen können, den er an Hand von ...

    mehr
  • 10.01.2026 – 12:31

    POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Unfall in Fellbach, Einbruch in Endersbach

    Aalen (ots) - Fellbach: Von der Fahrbahn abgekommen Am Samstag gegen 01:00 Uhr befuhr eine 44-Jährige mit ihrem Renault Clio die B14 von Stuttgart kommend. Kurz vor dem Kappelbergtunnel kam sie nach rechts von der Fahrbahn ab und fuhr auf die dort beginnende Leitplanke auf. Sie rutschte ca. 100 Meter auf der Leitplanke weiter, bis sie schließlich zum Stillstand kam. Die Unfallverursacherin wurde leicht verletzt. Es ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren