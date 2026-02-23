PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 260223 - 0247 Frankfurt - Nordweststadt: Zwei Festnahmen nach Verkehrsunfall mit gestohlenem Motorroller

Frankfurt (ots)

(la) Am Sonntag (22. Februar 2026) ereignete sich ein Verkehrsunfall in der Nordweststadt mit einem zuvor gestohlenen Motorroller.

Zivilen Beamten fiel gegen 16:30 Uhr in der Bernadottestraße ein Motorroller auf, der mit gleich drei Jugendlichen besetzt war. Da sich zudem Hinweise ergaben, dass der Motorroller zuvor entwendet worden war, entschlossen sich die Beamten, die Jugendlichen einer Kontrolle zu unterziehen. Nachdem der Fahrer des Rollers jedoch die zwischenzeitlich hinzugezogenen uniformierten Beamten wahrnahm, versuchte er sich mitsamt Roller und Mitfahrern durch Flucht der Kontrolle zu entziehen.

Der Fahrer verlor daraufhin die Kontrolle über den Roller und kollidierte mit einem Pkw. Seine Flucht setzte der Fahrer nun zu Fuß fort und ließ seine beiden leicht verletzten Mitfahrer an der Unfallstelle zurück.

Die Beamten nahmen die 16 und 17 Jahre alten Komplizen vorläufig fest und entließen sie nach erfolgter Erstversorgung in die Obhut ihrer Erziehungsberechtigten.

Die Polizei hat die Ermittlungen wegen einer Verkehrsunfallflucht und des gestohlenen Rollers aufgenommen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Frankfurt am Main
Pressestelle
Adickesallee 70
60322 Frankfurt am Main
Telefon: 069 / 755-82110 (CvD)
Fax: 069 / 755-82009
E-Mail: pressestelle.ppffm@polizei.hessen.de
Homepage Polizeipräsidium Ffm.: http://www.polizei.hessen.de/ppffm



Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell

