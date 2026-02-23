PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-F: 2600223- 0246 Frankfurt- Nied: Wohnungseinbruchdiebstahl in der Alzeyer Straße - Zeugenaufruf

Frankfurt (ots)

(ki) Am gestrigen Sonntag (22. Februar 2026) wurde in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Alzeyer Straße eingebrochen. Der oder die Täter flüchtete(n) unerkannt mit der Beute. Die Polizei bittet um Ihre Mithilfe.

In der Zeit von etwa 16:00 Uhr bis zum Abend gegen etwa 20:30 Uhr gelangten nach aktuellen Erkenntnissen eine oder mehrere Personen in das Mehrfamilienhaus am Anfang der Straße, um im Anschluss die Wohnungstür aufzuhebeln.

In der Wohnung wurden Bargeld und Schmuck entwendet. Eine Fluchtrichtung ist unbekannt.

Das Fachkommissariat und die Spurensicherung haben die Arbeit aufgenommen. Die Ermittlungen dauern an.

Sollten Sie Hinweise auf verdächtige Personen im oben genannten Zeitraum an der oben genannten Adresse haben, melden Sie sich bitte unter der 069/755-52108 oder jeder anderen Polizeidienststelle.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Frankfurt am Main
Pressestelle
Adickesallee 70
60322 Frankfurt am Main
Telefon: 069 / 755-82110 (CvD)
Fax: 069 / 755-82009
E-Mail: pressestelle.ppffm@polizei.hessen.de
Homepage Polizeipräsidium Ffm.: http://www.polizei.hessen.de/ppffm



Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell

